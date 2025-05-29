📌 Kuzen evlilikleri de yasak kapsamına alındı

Avusturya’da çocuk yaşta evliliklere karşı uzun süredir beklenen yasal düzenleme nihayet somut adımlara dönüştü. Adalet Bakanı Anna Sporrer, yasa tasarısının meclis alt komisyonuna gönderileceğini açıklayarak, yasanın Ağustos 2025'te yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu.

“16 Yaşındaki Bir Çocuk, Nikah Salonunda Değil, Okulda Olmalı”

Aile, Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plakolm, yeni düzenlemenin çocukları koruma amacını taşıdığını vurgulayarak şu sözleri kullandı:

“16 yaşındaki bir çocuğun okulda olması gerektiğine inanıyoruz, evlendirme dairesinde değil.”

Bu sözler, Avusturya hükümetinin çocuk hakları konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Kuzenler Arası Evlilik Artık Yasak

Yasa tasarısında dikkat çeken bir diğer önemli madde ise kuzen evliliklerinin yasaklanması oldu. Artık akraba evliliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İstatistikler Düşüşü Gösteriyor

Avusturya İstatistik Kurumu verilerine göre, 2015 yılında 18 yaş altı bireylerin taraf olduğu 50 evlilik kayıtlara geçerken, 2024 yılında bu sayı yalnızca 6’ya geriledi. Bu düşüş, toplumsal bilinçlenmenin ve yasal denetimlerin etkisini gözler önüne seriyor.

Mevcut Durum Ne?

Şu anda Avusturya'da, 16 yaşındaki bireylerin, velayet sahibinin onayı ve uzman görüşüyle evlenmesine yasal izin veriliyor. Ancak bu yeni düzenleme ile bu istisna da ortadan kaldırılacak ve evlilik yaşı mutlak olarak 18 olacak.