Zayıflamak için başladığı boksta elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından milli takıma yükselen, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan 21 yaşındaki milli boksör, 2021'de ise Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'nde, Karadağ'da 10-20 Kasım tarihlerinde yapılacak 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Büşra'nın hedefinde yine altın madalya var.

Işıldar: "Olimpiyat kadrosunda olduğum için bir yıldır sürekli kamptayız"

Büşra Işıldar, iki yıldır büyükler kategorisinde dövüştüğünü söyledi.

Olimpiyatlara hazırlandığını belirten Işıldar,

Bu yıl 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası var. Şu anda onun kampındayız. Olimpiyat kadrosunda olduğum için bir yıldır sürekli kamptayız. Şubat ayında olimpiyat kota maçımız var. Orada ilk 4'e girersem olimpiyatlara gideceğim.