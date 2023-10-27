Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi Otokar, ARMA 6x6 zırhlı personel taşıyıcı ile Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Estonya'da ihracat başarısına ulaştı.

Otokar, Avrupalı rakipleri geride bırakarak imzaladığı sözleşme kapsamında yaklaşık 130 milyon avro karşılığında ARMA 6X6 zırhlı personel taşıyıcı ihraç edecek. Araçlarla birlikte bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini de kapsayan sözleşmeye göre, teslimatların 2024 yılının ikinci yarısında başlaması ve 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

Otokar'ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA 6x6, halihazırda farklı coğrafyalarda 5 farklı kullanıcı envanterinde aktif olarak hizmet veriyor.