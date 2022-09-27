Mersin’de bir karakola PKK’lı Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan tarafından yapılan saldırıda bir polis memurunun sehit olması üzerine basın toplantısı düzenleyen Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan” teröriste gazeteci diyenler utanmalıdır.” Dedi. Anadolu Yayıncılar Derneğinde bu sabah basın toplantısı düzenleyen Burhan “ Cumhuriyet Halk Partisi ve bası medya kuruluşları teröristin gazeteci olduğunu iddia ettiler. Sözde tutuklu gazeteciler raporunu hazırlayanlar çıkıp milletimizden özür dilemelidir “dedi. CHP raporunda sırt çantasında bulunan fotoğraf makinasının suç aleti sayıldığını belirten Burhan “şimdi çıkıp Türk milletine açıklama yapsınlar “ Hani bu kadın gazeteciydi. Hani sırtında sadece kamerası vardı. Bakın sırtında bomba taşımış “dedi.

Erdoğan Diktatör deyin alın 10 milyon euroyu

Avrupalı siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve gazeteciler sürekli olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı diktatör gibi gösteriyorlar. Bu kuruluşlar sadece kendileri Türkiye ile ilgili kara propaganda yapmakla kalmıyor. Türkiye’deki medya kuruluşları ve sivil toplum örgülerine milyonlarca avro para gönderiyorlar. Bu kuruluşların tek yaptıkları Türkiye’de basın özgür değil. Basın mensupları hapse atılıyor demektir. AB fonları ülkemizde etnik ve mezhep temelinde bölücülük yapanlara veriliyor. Bu milli olmayan gazeteciler cemiyetleri ve basın konseyleri denetlenmeli gerekirse kapatılmalıdır.

PKK yayın organlarına ödül verenler utansın…

Türk medyasında en büyük sorun millik sorunudur. Bazı medya kuruluşları ve mensupları bu ülkeye bağlı değildir. Daha geçen yıl PKK yayın organı Jinha tvye ödül veren Türk Tabipler Birliği çıkıp milletimizden özür dilemelidir. Bu ülkede teröristi övmenin cezası yoktur diyen Burhan AB fonlarından beslenenler bu ülkeyi sevemezler” diye konuştu.