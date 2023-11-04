Dünyanın gözleri önünde Gazze’de katliam ve soykırım gerçekleştiren İsrail, bu seferde dezenformasyon ve yalan haberleri çürüten, sosyal medya yalanlarını ortaya çıkaran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yüklenmektedir.



Fahrettin Altun için, "Erdoğan'ın gölgesi" diyerek skandal bir tanımlamada bulunmuştur.

Yapılan haberde "Erdoğan'ı devirmek imkansız ama Fahrettin Altun ve ekibi durdurulmalı. Hem de derhal diyerek hadsiz ve düşmanca bir yaklaşım sergilenmektedir.

Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu hadsiz yaklaşımı ve çirkin benzetmeleri yapanları şiddetle kınıyoruz. Şu bilinmelidir ki, sosyal medyada yapılan Dezenformasyon ve yalan yanlış haberlerin ortaya çıkarılmasında büyük bir mücadele veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalnız değildir. Anadolu medyası olarak Sayın Altun’un yanındayız. İsrail önce Filistinlilere uyguladığı zulümden vazgeçmeli, işlediği İnsanlık suçunun ve Savaş suçunun hesabını vermelidir.