Bir motokurye ile otomobil sürücüsü arasında çıkan kavga sırasında kuryenin otomobilin dikiz aynasını kırması üzerine sürücü aracını kuryenin üzerine sürdü.
Çarpmanın etkisiyle savrulan kurye, otomobil ile park halindeki çekicinin arasında sıkışarak ezildi. Kazayı gören vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, sürücü olay yerinden kaçmak isterken diğer araçlara çarptı.
Yaralı motokurye hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.