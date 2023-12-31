İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana insani yardım yüklü 4 bin 960 tırın girdiği bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Ekipler, 21 Ekim ila 22 Aralık tarihleri arasında Refah Sınır Kapısı'ndan 4 bin 760 tır teslim aldı." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yapan tırlarda su, gıda malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme taşındığı ve aynı dönemde bölgeye 60 ambulansın girdiği bildirildi.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)