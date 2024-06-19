richard speck; 1966 yılının 14 temmuz gecesinde chicago'da bir hastanede staj gören hemşire kızların kaldığı yurda girerek onları tek tek öldüren soğuk kanlı bir seri katil.

katliam gecesinde speck, elindeki bıçakla eve girip evde kalan 9 kızı bir odada toplamış ve hiç parası olmadığını söyleyerek çantalarındaki paraları istemiş. kızlar bu isteği yerine getirip paralarını verdikten sonra speck, çarşafın birini keserek kızların ellerini arkadan bağlamış ve kızları topladığı odadan tek tek çıkartarak evin çeşitli yerlerinde öldürmüş. tüm bunlar olurken 9 kızdan biri yatağın altına saklanarak şans eseri kurtulmuş.

9 yetişkin kızın saatler süren bu katliam yaşanırken kaderlerine razı şekilde beklemek yerine neden katille başa çıkmaya çalışmayıp direnmedikleri sorusuna ise işte bu yatağın altına saklanarak kurtulan kız verdiği cevapta katilin çok nazik olduğunu ve kendileriyle hep kibarca ve rica ederek konuştuğunu söylemiş.

olaydan 2 gün sonra speck intihar girişiminde bulunmuş ve hastaneye kaldırılmış. onu tedavi eden doktorun speck'in kolundaki "born to raise hell" dövmesinden şüphelenmesi üzerine polise haber verilmiş ve speck bu şekilde yakalanmış.

yargılama sonrasında elektrikli sandalyede idama mahkum edilmesine rağmen speck'in cezası amerikan yüksek mahkemesi tarafından ertelenmiş ve cezaevinde 49 yaşındayken kalp krizinden vefat etmiş.

şu anda kolundaki dövmede yazdığı gibi cehennemde bulunmaktadır.