Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalanan C130 askeri kargo uçağı, Türkiye'ye dönüş yolunda, Gürcistan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, uçakta 20 personel olduğunu bildirirken, uçakta bulunan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız şehit oldu.

Arkadaşının Sene-i devriyesini Andıktan Sonra Şehit Olmuş

Şehit Ramazan Yağız’ın, 11 Kasım 2022’de şehit olan aynı köyden arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç’i, sosyal medya hesabında "Şehadetinin sene-i devriyesinde mekânın cennet olsun yiğidim" notuyla andığı; bu paylaşımından sadece birkaç saat sonra kendisinin de şehit düştüğü öğrenildi.

Şehidin Babasından Paylaşım

Sevinç'in babası Mehmet Sevinç de sosyal medya hesabından oğlunun ve şehit Yağız'ın fotoğrafını, "Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim. Aynı köyün aynı toprağın evlatları" mesajıyla paylaştı.

Kök Hücre Bağışıyla Hayat Kurtarmış

Öte yandan şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın, 10 yıl önce kök hücre bağışında bulunduğu, 2023 Haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastasıyla uyumlu olması sonucu ise naklin gerçekleştiği öğrenildi.