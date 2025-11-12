Uzun bir aranın ardından Kızıl Goncalar ve şimdilerde rol aldığı Kıskanmak dizisiyle ekranlara dönen oyuncu Özgü Namal çocuklarının da içinde bulunduğu araçla kaza geçirdi.

İddiaya göre, oyuncu Özgü Namal ve çocuklarının içinde bulunduğu otomobil, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Beykoz Poyrazköy yolunda kontrolden çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan Özgü Namal, ilk müdahalenin ardından Kavacık'ta bulunan özel hastaneye kaldırılırken çocukları kazadan yara almadan kurtuldu.

Hastanedeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Namal, çocuklarının sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi. "Her şey yolunda, çok iyiyim. Çocukların sağlık durumu da iyi. Hiç bir şeyim yok. İfademizi verdik. Bir sıkıntımız yok. Çok teşekkür ederim." dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.