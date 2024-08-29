Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 31 Ağustos Cumartesi günü Türk Halk Müziği sanatçısı Aynur Özdemir, sahne alacak. KAFUM’da saat 21.00’da başlayacak konsere tüm müzikseverler davet edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda sona gelirken birbirinden eğlenceli ve güzel etkinlikler vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında, 31 Ağustos Cumartesi günü Türk Halk Müziği sanatçısı Aynur Özdemir, KAFUM Fuar Alanında dinleyicileriyle buluşacak. Saat 21.00’da başlayacak konserde Aynur Özdemir, Türk Halk Müziği ziyafeti sunarak kulakların pasını silecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 31 Ağustos Cumartesi günü KAFUM’da gerçekleştirilecek müzik ziyafetine tüm vatandaşlar davet edildi.