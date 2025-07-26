Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahipleri Selçuk Kösebalaban'ın annesi ve Fatma Kösebalaban'ın kayınvalidesi Ayşe Kösebalaban son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Abdullah Kösebalaban'ın eşi, Fatih, Hasan, Selçuk, Ömer (merhum) Kösebalaban'ın anneleri Ayşe Kösebalaban 78 yaşında vefat etti. Cenazesi, ikindi namazına müteakip Eshab-ı Kehf Külliye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Afşin Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Kahramanmaraş Ak Parti İl Başkanı M.Burak Gül, Ak Parti Afşin İlçe Başkanı Burhan Karabulut, MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Maraş Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu, Afşin Devlet Hastanesi Başhekimi Fikri Şirin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kösebalaban ailesi taziyeleri, Yeşilyurt Mahallesi Kubilay Sokak, Atilla İmamoğlu sitesi adresinde kabul edecek.