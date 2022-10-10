Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Hazreti Ali Camii mevkii Orhanbey 3. Sokak'ta evinin bahçesinde temizlik yapan bir vatandaş, bir araya istiflediği çöpleri tutuşturdu.
Rüzgarın etkisiyle bahçedeki otlara sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu.
Çöpleri yakarken yangın çıkardı
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangında evin çevresindeki otlar kül olurken, itfaiye ekipleri vatandaşları rüzgarlı havalarda ateş yakmamaları konusunda uyardı.