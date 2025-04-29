Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremde ağır hasar alan Kahramanmaraş'taki Sezai Karakoç İlkokulu yerine Azerbaycan Mahallesi'nde TOKİ ve Azerbaycan işbirliğiyle Haydar Aliyev İlkokulu inşa edildi.

Yeniden inşa edilen ve 20 derslik, 3 laboratuvar ile 3 ana sınıfının bulunduğu ilkokulda, fen, teknoloji ve müzik atölyeleri, kütüphane, spor salonu, revir ve oyun parkları yer alıyor.

Bakan Kurum da sosyal medya hesabından, Haydar Aliyev İlkokulu'nun görüntülerini, "Burası Kahramanmaraş'taki Haydar Aliyev İlkokulu. Asrın felaketinin ardından afetlere dirençli, çocuklarımız için güvenli bir okul inşa ettik. Şimdi koridorlarında evlatlarımızın neşesi, heyecanı, sevinci yankılanıyor." mesajıyla paylaştı.

Görüntülerde yer alan okul müdürü Murat Demirci, 16 ay gibi bir sürede eski okulun enkazının kaldırılıp yenisinin yapıldığını belirtti.

Sınıfların ferah olduğunu anlatan Demirci, "Şu anda 400 öğrencimiz var. Mahallemizde yeni inşaatlar bitip insanlar yerleşmeye başladığında bu sayı 1500'e ulaşacak." diye konuştu.