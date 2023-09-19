Karabağ'daki 50 yıllık işgali 2. Karabağ Savaşı ile sonlandıran Azerbaycan, uzun süredir Ermenistan provokasyonları ile mücadele ediyor.

Barış için elinden geleni yapan Azerbaycan, bu konuda karşı taraftan bir çaba göremeyince harekete geçti.

Karabağ'da antiterör operasyonu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da bulunan yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak, anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Operasyonun amacının, Karabağ'ı yasa dışı silahlı Ermeni gruplardan temizlenmesi olarak belirtildi.