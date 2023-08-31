Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni vatandaşlara yardımları sürüyor.
Son olarak Azerbaycan Kızılayı, Karabağ'da yaşayan Ermeniler için 40 ton undan oluşan gıda yardımı gönderdi.
Azerbaycan Kızılayı Başkanı Novruz Aslan, tırların Ağdam-Hankendi güzergahını kullanacağını açıkladı.
Aslan, insani yardım amaçlı bu adımın uluslararası toplum ve Hankendi'deki Ermenilerce olumlu karşılanacağını ümit ettiklerini belirtti.
Aslan, ihtiyaç halinde Karabağ'daki Ermenilere yardımları sürdüreceklerini kaydetti.
Gıda yardımı yüklü tırlar, Ağdam-Hankendi yolundaki Rus kontrol noktasına ulaştı.
Ancak Rus askeri yetkililerin geçiş izni için süre istemesi üzerine ekipler geceyi bölgede kurdukları çadırda geçirdi.
Azerbaycan, Ermenistan'dan Hankendi'ye yük taşınması için Ağdam güzergahının kullanmasını öneriyor.
Laçın-Hankendi yoluna kısıtlama uygulamasına gerekçe olarak Azerbaycan'ın sınır muhafızlarına Ermenistan'dan ateş açılması ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü araçlarıyla yük taşınmasını gösteriyor.
İzinsiz sevkiyata müsaade etmeyeceğini belirten Bakü, Karabağ'daki Ermeni nüfusa sevkiyatlar için Ağdam-Hankendi yolunu öneriyor.