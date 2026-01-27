Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütüne yönelik hazırlanan kapsamlı iddianame doğrultusunda açılan davada ilk duruşma başladı. Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonlarında görülen davanın, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle uzun sürmesi öngörülüyor.

5 Kasım tarihinde mahkemece kabul edilen iddianame kapsamında, 33’ü tutuklu olmak üzere toplam 200 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklar arasında 6’sı görevinden uzaklaştırılmış 7 belediye başkanı da yer alıyor. Belediye başkanlarından 5’inin tutuklu olduğu bildirildi.

İlk duruşmada kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına geçileceği öğrenildi.

İhaleler ve Rüşvet İddiaları Dosyada Yer Aldı

İddianamede, Aziz İhsan Aktaş’ın 2019 yılından sonra İstanbul’da özellikle CHP’li belediyelerden çok sayıda kamu ihalesi aldığına dikkat çekildi. Suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddia edildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Aktaş’ın “örgüt kurmak ve yönetmek” başta olmak üzere 9 ayrı suçtan toplamda 450 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması talep edildi.

Eski Belediye Başkanları İçin Yüksek Ceza Talepleri

Dosyada dikkat çeken isimlerden biri olan CHP’li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında ise 8 farklı suçtan 337 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Görevden uzaklaştırılan eski Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için 15 yıla kadar, eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için ise 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Geniş kapsamlı dava sürecinde savunmaların tamamlanmasının ardından mahkemenin ara kararlar vermesi bekleniyor. Yargılamanın kamuoyunda yakından takip edileceği ifade ediliyor.