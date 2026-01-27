Olay, İsa Divanlı Mahallesi Sarayaltı Caddesi’nde, eski Metro Sineması’nın bulunduğu metruk binada meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, binada açık bırakılan mazgaldan havalandırma boşluğuna düşen çocuk için çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Havalandırma boşluğuna düşen çocuğun kurtarılması için ekipler zamanla yarıştı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yaralı çocuk düştüğü boşluktan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralanan ve ismi henüz öğrenilemeyen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, havalandırma boşluğunun mazgalının neden ve kimler tarafından açık bırakıldığı araştırılıyor.