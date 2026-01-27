Edinilen bilgilere göre, Şazi Bey Mahallesi Mâlik Ejder Caddesi, eski stadyum yanında bulunan inşaat alanında sabah saatlerinde iş kazası ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnşaatın 2’nci katında direk kalıbı bağlama çalışması yaptığı sırada ayağının kayması sonucu sırt üstü düşen M.A. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmede, yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Yaralı işçi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.