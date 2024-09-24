Türkiye genelinde 3 milyondan fazla sürücünün eski tip ehliyet kullandığı göz önünde bulundurulduğunda, ceza riski altında olan birçok vatandaş var.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Aralık 2024'e kadar eski ehliyetlerin yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

Ehliyetlerini yenilemeyen sürücüler için 2025 yılından itibaren geçerli olmak üzere ağır cezalar uygulanacak.

Bakanlık, bu sürecin hem daha güvenli bir trafik akışı sağlamak hem de ehliyet bilgilerinin güncellenmesi amacıyla başlatıldığını ifade etti.

Yeni nesil ehliyetler, sahtecilik ve dolandırıcılık gibi olumsuzlukların önüne geçmek için de yüksek güvenlikli bir yapıya sahip.

Ehliyet yenileme süreci oldukça basit. E-devlet üzerinden alınan randevu ile en yakın nüfus müdürlüğüne gidilerek, gerekli belgelerle birlikte başvuru yapılabiliyor.

Ehliyet yenileme ücreti ise oldukça makul seviyelerde tutulmuş durumda.

Başvuruların yoğunluğa bağlı olarak artacağı göz önüne alındığında, işlemleri son günlere bırakmamak sürücüler açısından faydalı olacaktır.

Editör: Yunus Firdevsoğlu