Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı bünyesine makam şoförü alımı yapılacak. Adayların B sınıfı ehliyetinin olması gerektiği belirtildi. Başvuru şartları tek tek açıklanırken, alımların daimi olarak yapılacağı belirtildi. Başvuruları kaçırmayın!

ÖZEL ŞARTLAR VAR

Alımlarda genel başvuru şartlarının yanı sıra özel şartların da bulunduğu belirtildi. Adayların taşıması gereken özel şartlardan bazıları şu şekilde:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

3) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak ve kamu haklarından mahrum olmamak.

5) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

6) SRC-2 ve SRC-4 belgesine sahip olmak.

7) En az 3 (üç) yıl önce alınmış sürücü belgesine sahip olmak.

8) Ankara İli içerisinde en az 2 (iki) yıl aktif şoförlük yapmış olmak ve bunu belgelendirmek.

9) Tercihen güvenli sürüş teknikleri vb. konularda eğitim almış olmak.

10) Sınav başvurusunun son günü itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.

11) 7/24 esasına göre hem vardiyalı sistemde hem de mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

12) İhtiyaç duyulan personel alımı için il geneli düzeyinde karşılanması yoluna gidileceği için ilan tarihi itibarıyla Ankara İlinde ikamet ediyor olmak. (Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.)

Şu an için alımlar hem Ankara hem de İstanbul illeri için yapılmaktadır. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak 16 Haziran tarihine kadar alınacak.