“Kolunun Altında Sıkışmıştı”

35 yaşındaki baba Nurul Effendy İbrahim, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabah uyandığında eşi ve bebeğini hareketsiz bulan anne, ilk anda gaz sızıntısından şüphelendiğini belirtti. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Baba bayıldığı sırada bebek kolunun altına sıkışmış, bu durum minik Muhammed'in nefes almasını engellemişti.

Anne yaşadığı acı anları şu sözlerle anlattı:

“Kocam baygındı ve o sırada hala nefes alan bebeğimiz kolunun altında sıkışmıştı. Ancak bebeğimiz çok zayıf ve solgun görünüyordu.”

Hastaneye Kaldırıldı, Ancak Kurtarılamadı

Hemen hastaneye kaldırılan minik Muhammed, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aile yakınları, baba Nurul Effendy’nin olaydan bir gün önce göğüs ağrısından şikayetçi olduğunu ancak durumu ciddiye almadığını söyledi.

15 Yıl Sonra Gelen Üçüncü Bebekti

Acı olayın bir diğer yönü ise aile için anlamı büyük olan bebeğin 15 yıl aradan sonra dünyaya gelen üçüncü çocuk olmasıydı. Aile, büyük bir hasretle bekledikleri minik Muhammed’in ani kaybıyla sarsıldı.