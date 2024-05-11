Gelen ilk bilgilere göre Elbistan'da, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan baba yaralandı. Olay, Küçük Sanayi Sokak'ta meydana geldi.

İddialara göre, baba ile oğlu arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, baba M.K, sırt bölgesine aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Babası tarafından darp edilen oğlu ise olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde kalan babaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.