Nurettin O. ile oğlu Serhat O., dün akşam saatlerinde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nurettin O., iş yerinde bulunan av tüfeğiyle oğlu Serhat O.'ya ateş etti. Serhat O., vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olayın ardından kaçan Nurettin O., polise teslim oldu. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede Serhat O.'nun cesedine ulaştı. Serhat O.'nun cenazesi, otopsi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Nurettin O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olayın nedeni henüz bilinmiyor:

Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Ancak, iddiaya göre, Nurettin O. ile oğlu Serhat O. arasında miras paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşanıyordu.

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Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle araştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi