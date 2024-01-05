Kan donduran olay, 15 Ağustos 2021'de Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Yiğit ve annesi Tülay Yiğit ile daha önce ses, rahatsızlık verme, binaya kamera sistemi kurulması gibi sebeplerle husumetli oldukları aynı apartmanda yaşayan komşuları Avcı ailesi arasında kavga çıktı. İki taraf, birbirine saldırırken, Hakan ve Tülay Yiğit karşı aile üyelerinden Ahmet Avcı, eşi Fatma Avcı ve kızı Ebru Avcı ile kardeşi Mustafa Avcı'yı binanın kapısını önünde defalarca bıçakladı.

SAVUNMA YAPMADILAR!

Olayla ilgili 7'nci duruşma dün Gebze 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Hakan Yiğit ve Tülay Yiğit, SEGBİS üzerinden katıldı. Anne ve oğlu daha önce savunma yaptıkları için herhangi bir savunma yapmadı. Duruşma evraklar incelendikten sonra eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.