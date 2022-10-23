Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, gece saatlerinde kahvede oyun oynayan İrfan Bıçakçı ile Nevzat Karadeniz arasında bir süre sonra sesler yükselmeye başladı.

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yaşanan tartışmada gözü dönen iki şahıs dışarı çıktı.

Mermiler havada uçuştu

Nevzat Karadeniz, yanında bulunan tabancasını çıkarıp ateşleyerek İrfan Bıçakçı'yı vurdu.

Babasının vurulduğunu öğrenerek kahvenin önüne gelen Gümüşova Yeni Mahalle Muhtarı Ziya Bıçakçı, Nevzat Karadeniz'e tabanca ile ateş etti.

İki şahıs hayatını kaybetti

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Gümüşova Entegre Hastanesi’ne kaldırılan İrfan Bıçakçı ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Nevzat Karadeniz yaşamlarını yitirdi.

25 adet boş mermi kovanı bulundu

Olay yerinde yapılan incelemede 25 adet boş mermi kovanı bulunurken, muhtar Ziya Bıçakçı gözaltına alındı.

Soruşturma başladı

Polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.