Kahramanmaraş'ta bağ evinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde S.Y'nin bağ evinden 14 Ağustos'ta gerçekleştirilen hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) işbirliğiyle çalışma yürüten ekipler, yaptıkları incelemede, olayın şüphelilerinin K.Ö. (47), Ö.Y. (40) ve A.A. (37) olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, av tüfeği ile bazı çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Öte yandan, zanlıların Göllü, Akyar, Peynirdere ve Dereköy mahallelerinde de 7 adresten hırsızlık olayına karıştıkları belirtildi.