Show TV’nin, MF Yapım imzalı ilgiyle izlenen dizisi “Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın yeni bölümünde genç ve yetenekli oyuncu Can Kızıltuğ, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun hayat vereceği, tamirhanede çalışan Yusuf’un diğer karakterlerle yollarının nasıl kesişeceği ve ilişkilerdeki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden büyük merak konusu oldu.

Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Murat Emir Eren’in birlikte yer aldığı, Show TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, İrem Kahyaoğlu, Özgü Delikanlı ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Emre Karayel Tolga karakterine, Esra Ruşan da Naz karakterine hayat veriyor.

Can Kızıltuğ kimdir?

Kızıltuğ, 10 Aralık 1994 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de tamamladı. İzmir’in Buca ilçesine bağlı olan Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Anadolu lisesinde müzik bölümünden mezun oldu.

Liseden mezun olduktan sonra İstanbul’a taşınan Can Kızıltuğ, 2013 yılında Beykent Üniversitesi Oyunculuk Ana Sanat dalını kazanarak Tiyatro eğitimine başladı.

Can Kızıltuğ, müzik kariyerine Gzone’un Rainbow Anthems projesinde 2016 yılında "Atiye Deniz – Maazallah’’ teklisinde yer alarak başladı. Sözü ve müziği Murat Güneş, düzenlemesi Catwork imzalı ‘’Ateş Ediyor’’ teklisi 2017 yılı Nisan ayında Sony Music etiketiyle yayınlandı.

Ayrıca “Ateş Ediyor” şarkısına klip çekti.

2 Mayıs 2017 günü Tv8 kanalında gösterilen “İşte Benim Stilim”programına konuk sanatçı olarak katıldı. Şu anda ise Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? dizisine katıldı.

Albümleri :

2017 - Ateş Ediyor (Single)