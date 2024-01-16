MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, “Türkiye'nin geleceği için huzur hattı kurulmalı ve bu hatta sinek bile sokulmamalıdır. Sonu ne olursa olsun vatan savunması can pahasına yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye PKK ve bölücülüğün arkasındaki aktörleri görmesi ile tepkisini göstermiştir. ABD'nin PKK ile ilişkisinin saklanacak yönü kalmamıştır. Devletimizin arşivi doğrulayacak belge ve bilgilerle doludur. MHP, söz dost denilen müttefikler tarafından altının oyulmasına sessiz kalmayacaktır. Kahraman silahlı kuvvetlerimize inancımız tamdır. Hainlerin, demcilerin TBMM'de bulunmaları adalet ve hukuk garabeti, siyaset ayıbıdır. Hiçbir terörist, dağda, bayırda, belediyede, şehirde ve TBMM'de barınmamalı ve tutunmamalıdır. Terörle mücadele bölücülüklerin sadece bir bölümüdür. Devlet gaflete düşmez, ihanete göz yummaz. Devlet meşru mücadelesinden asla taviz vermez. Sınır ötesi güvenliği de temine muktedirdir. Güvenlik toplantısındaki kararlarını destekliyoruz. Türkiye'nin geleceği için huzur hattı kurulmalı ve bu hatta sinek bile sokulmamalıdır. Sonu ne olursa olsun vatan savunması can pahasına yapılacaktır.