CHP'nin başlattığı sokak çağrıları, toplumsal huzuru tehdit eden sonuçlar doğurabilecek niteliktedir ve bu yönüyle kamu düzenini bozmaya dönüktür" sözleriyle tepki gösterdi.

Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefete ve bazı medya yorumcularına tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, son günlerde yapılan sokak çağrılarını eleştirdi, Türkiye'nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etti.

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı bazı televizyon kanallarının kadrolu yorumcuları tarafından da desteklenen büyük bir şuursuzluk ve tahammülsüzlük örneği olan sokak çağrıları, Türkiye'nin çok tehlikeli bir sürece sokulmaya çalışıldığına işaret etmektedir. Bu çağrı toplumsal huzuru tehdit eden sonuçlar doğurabilecek niteliktedir ve bu yönüyle kamu düzenini bozmaya dönüktür. Muhalefetin bilimsellikten ve gerçeklikten uzak yalnızca popülist söylemlere dayanan politik yaklaşımları siyaset kurumunun güvenilirliğini sorgulanır hale getirmektedir. Bu söylemler toplumsal gerilimi ve kutuplaşmayı tırmandırırken kin ve nefret dilinin yaygınlaşmasına yol açmakta, ülkemizin birliğine kast etmektedir. Daha da üzücü hatta utanç verici olan ise, bazı medya yorumcularının bu sorumsuz söylemleri desteklemesi ve körüklemesidir."

"Türkiye'nin yükselişine kimse mani olamayacak"

Bahçeli açıklamasında, Türkiye'nin yükselişine kimsenin mani olamayacağını da vurguladı.

"Demokrasi dışı arayışlara girişenler bedelini ödemeye de hazır olmalıdır. Terör, sabotaj, provokasyon, isyan ve benzeri düşünce sahipleri emellerine ulaşamayacak, Türkiye'nin yükselişine kimse mani olamayacak. Türk ve Türkiye yüzyılı adım adım inşa edilecektir. Bunun için Türkiye'nin önemli bir şansı olarak gördüğümüz Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine ve Cumhur ittifakına inançla sahip çıkıyoruz. "