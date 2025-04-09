Kahramanmaraş genelindeki okullardan yüzlerce öğrencinin katılım sağladığı yarışma, Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Spor Salonu’nda yapıldı. Öğrenciler, danışman öğretmenlerinin rehberliğinde zekâ ve strateji dolu mücadeleler sergileyerek yeteneklerini ortaya koydu.

Etkinlik, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarken, gençlerin zeka oyunlarına olan ilgisini artırmayı ve bu alandaki yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Turnuva süresince analitik düşünme ve problem çözme becerileri ön plana çıktı.