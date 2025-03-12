Kahramanmaraş genelinden yüzlerce öğrencinin katılımıyla Bahçeşehir Koleji Kahramanmaraş Kampüsü Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvada, öğrenciler danışman öğretmenlerinin rehberliğinde zekâ ve strateji dolu mücadelelere imza attı.

Üç turdan oluşan turnuvada katılımcılar, bireysel yeteneklerini ve takım çalışmasını birleştirerek stratejik düşünme ve problem çözme becerilerini en iyi şekilde ortaya koymaya çalıştı.

Etkinlik, öğrencilere hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunarken, gençlerin zeka oyunlarına olan ilgisini artırmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor. Yarışmada başarılı olan öğrenciler, diğer etaplara katılmaya hak kazanarak mücadelelerine devam edecek.

Turnuva sonunda yapılan açıklamada, organizasyona katkı sağlayan tüm öğrencilere, öğretmenlere ve sponsorlara teşekkür edildi.