Altı tur süren turnuva boyunca sporcular büyük bir mücadele sergilerken, aileler de bu heyecana ortak oldu. Yarışmaların ardından dereceye giren sporcular ödüllerini alırken, etkinlik boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar ve hediyeler sunuldu. Hem sporcular hem de veliler turnuvadan memnun ayrıldı.

Kahramanmaraş Satranç İl Temsilcisi Celal Çağlar, etkinliğin Gençlik Haftası kapsamında düzenlendiğini hatırlatarak, “Tüm sporcularımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz,” dedi.

Bahçeşehir Koleji Spor Sanat Koordinatörü Selçuk Özer ise yaptığı açıklamada, “Turnuva, hem rekabetin hem de dostluğun öne çıktığı bir organizasyon oldu. Sporcularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bu gibi etkinliklerin devamı mutlaka gelecek,” ifadelerini kullandı.

Satranç dolu iki gün, hem sporun birleştirici gücünü hem de genç yeteneklerin potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.