Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için tarihi konaklarda gerçekleştirdiği restorasyon projelerine bir yenisini daha ekledi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Dulkadiroğlu Turan Mahallesi’nde Bahtiyar Yokuşu’nda bulunan tarihi Hasan Kocabaş Konağı’nda restorasyon çalışmalarına başladı. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projelerine uygun olarak gerçekleştirilen çalışmalarla Hasan Kocabaş Konağı, tarihi dokusu muhafaza edilerek baştan uca yenilenecek. Yaklaşık 15 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen restorasyon projesinin tamamlanmasıyla Hasan Kocabaş Konağı yenilenen siluetiyle şehrin turizm mekanları arasındaki yerini alacak.

Tarihi Dokuyu Gün Yüzüne Çıkarıyoruz

Tarihi konaklarda devam eden restorasyon çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkarmak ve turizm potansiyelimizi artırmak için gerçekleştirdiğimiz restorasyon projelerimiz hızla sürüyor. Kadıoğlu Konağı ile Hayrigül 1 ve 2 evlerinde restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Kadıoğlu Konağı, 12 odalı butik otel olarak faaliyet gösterecek. Hayrigül evleri ise Kahramanmaraş gastronomisinin lezzetlerini misafirlerine sunacak. Milli Mücadele kahramanımız Arslanbey’in konut olarak kullandığı konakta restorasyon çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Kocabaş Gastronomi Merkezi’nde de son aşamaya geldik” ifadelerini kullandı.

15 Milyon TL’lik Yatırım

Hasan Kocabaş Konağı’nda başlatılan restorasyon projesinden bahseden Başkan Güngör, “Dulkadiroğlu Turan Mahallesi’nde Bahtiyar Yokuşu’nda bulunan Hasan Kocabaş Konağı’nda da restorasyon çalışmalarımıza başladık. Bu konağımızı yaklaşık 15 Milyon TL’lik yatırımla restore ediyoruz. Yaklaşık 150 yıllık bu yapıyı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Projemiz tamamlandığında bu konağımız da şehrimizin önemli turizm alanlarındaki yerini alacak. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olsun” dedi.