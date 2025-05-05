Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Nisan ayı TÜFE verileri, enflasyonda istikrarlı gerileme trendini doğruluyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, TÜİK’in açıkladığı Nisan 2025 enflasyon verilerini değerlendirdi.

TÜFE’nin aylık yüzde 3, yıllık yüzde 37,86 arttığını hatırlatan Bakan Bolat, küresel ticaretteki belirsizlikler, zirai don afeti ve mevsimsel ürünlerdeki fiyat artışlarına rağmen enflasyonda istikrarlı bir gerileme sürecinin devam ettiğini vurguladı.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/1919333793111986437

Bakan Bolat, “Hedefimiz, düşük enflasyon ve dengeli büyüme ile halkımızın refahını ve satın alma gücünü artırmak, güçlü ve dirençli bir ekonomi yaratmaktır” dedi.