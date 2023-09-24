Kahramanmaraş'ta, ikinci el otomobil pazarında son dönemde belirgin bir durgunluk yaşanıyor. Otomobil alım satımının canlı olduğu bu pazarda, satıcılar ve alıcılar arasındaki hareketlilik gözle görülür şekilde azaldı.Kaynak: Ayşe Asır
Kahramanmaraş'ta, ikinci el otomobil pazarında son dönemde belirgin bir durgunluk yaşanıyor. Otomobil alım satımının canlı olduğu bu pazarda, satıcılar ve alıcılar arasındaki hareketlilik gözle görülür şekilde azaldı.Kaynak: Ayşe Asır
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