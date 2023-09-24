Afşin’de Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmen ve Öğrenciler Anıldı Afşin’de Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmen ve Öğrenciler Anıldı

Kahramanmaraş'ta, ikinci el otomobil pazarında son dönemde belirgin bir durgunluk yaşanıyor. Otomobil alım satımının canlı olduğu bu pazarda, satıcılar ve alıcılar arasındaki hareketlilik gözle görülür şekilde azaldı.

Kaynak: Ayşe Asır