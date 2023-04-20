Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yarın gazımızı tesisimize getirmiş olacağız.Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

Bakan Dönmez TRT Haber özel yayınında konuştu.

Dönmez'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İşin hikayesi 2020 Ağustos ayına gidiyor. 29 Mayıs'ta sondaj gemisini göndermiştik.

İlk andan itibaren mühendislik çalışmalarımıza başladık. Gerekli ekipmanları, malzemeleri tedarik ettik.

Gazı karaya çıkardık biliyorsunuz, testlerimiz yapılıyor. İnşallah yarın gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Ham gaz geliyor, rafineri tesisinde ayrıştırılacak, bir iki hafta kalibrasyon işlemi olacak. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız.