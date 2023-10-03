Eris varyantı’nın Dünya Sağlık Örgütü tarafından omicron soyundan gelen covid-19'un mutasyona uğramış bir alt varyantı olarak tanımlanan bir koronavirüs türü olduğu belirlendi.

Bu kapsamda geçtiğimiz dönemde dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün Eris varyantında aşılama ve kapanma olacak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşıları ile ilgili oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara değindi ve aşılama konusunda "Eris" varyantı ile yeniden topluma korku salmak isteyenlere net mesajlar verdi.

Koca, “Kovid-19 için yeni aşı kampanyası olmayacak. Salgın varmış gibi tedbir seti, kapanma asla uygulanmayacak. Hesabı olanlar hesabını yeniden gözden geçirsin” ifadelerini kullandı.

