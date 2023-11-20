TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sunumda İsrail-Filistin savaşına da değindi.

"Batılı ülkelerin Gazze için sessizliğe bürünmeleri vahimdir"

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Filistin meselesinin kökeninde yatan derin tarihi adaletsizlikler, hukuksuzluklar telafi edilmeden bölgedeki şiddet sarmalının kırılması mümkün değildir. Gazze’deki yasa dışı kuşatmanın, insanlık dışı saldırıların halen devam etmesi utanç vericidir. Daha da vahim olan ise İsrail üzerinde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze’deki vahşet karşısında sessizliğe bürünmeleri ve İsrail’e kayıtsız şartsız destek vermeleridir. Bu durum başka krizlerin kapısını da aralayabilecek, öngörülemez ittifaklara yol açacaktı.

"11 uçak dolusu insani yardım malzemesi ulaştırıldı"

Şimdiye kadar 11 uçak dolusu insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaşmak üzere Mısır’a göndermiş bulunuyoruz. Sahra hastaneleri, tıbbi ekipman, ilaç ve diğer yardım malzemeleriyle dolu büyük bir gemimiz de Mısır’a ulaşmıştır.

"170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlandı"

Hamas'ı yok etmek adına Gazze'nin topyekün hedef alınmasına, okulların camilerin bombalanmasına sessiz kalmayacağız.

Bugüne kadar 170 vatandaşımız ve yakınlarının Gazze'den çıkışı sağlanmıştır."