Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Gazze’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı mevkidaşına, Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak bir çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

Görüşmede Ukrayna’daki son durumun da değerlendirildiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Karadeniz Tahıl Koridorunun yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği öğrenildi.