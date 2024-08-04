Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine gittiği Mısır’da El Ariş Limanı’nı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'na giderek burada açıklamalarda bulundu.

Fidan konuşmasına şu sözlerle başladı:

"Şu anda heyetimizle beraber Refah Sınır Kapısı'ndayız, bize Sina Eyalet Mahallesi Tümgeneral Halep’te refakat etmekte, kendisine teşekkür ediyoruz. Buraya gelmeden önce El Ariş Limanı‘na uğradık, gemilerle getirilen yardımların nasıl getirildiğini oradan nasıl kamyonlara yüklendiğini görme imkanımız oldu. Refah Sınır Kapısı'nda ilgili arkadaşlarımız bizlere brifing verdiler, yaptıkları çalışmaları anlattılar. An itibarıyla Refah Sınır Kapısı şu anda trafiğe kapatılmış durumda, sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi tamamıyla yok edilmiş durumda. Dolayısıyla bize verilen bilgiye göre şu anda kamyonlar gitmiyor, Kerem Şalom'a yönlendiriliyor orada da günde 25 civarında kamyon Gazze'ye geçiş yapabilmekte. Bu da son derece az bir rakam."

"Hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız"

Bakan Fidan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bulunduğumuz yerden birkaç 100 metre ötede insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda, 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok, açık havada açlıkla mücadele eden Filistinli kardeşlerimiz var.

Buradan bütün insanlığa sesleniyorum: Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz, İsrail'e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri başta Amerika olmak üzere bu suskunluğunu bozmak durumundalar. Yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler."

"Türkiye, Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke"

Türkiye olarak krizin ilk gününden itibaren her türlü yardım ve desteğin yapıldığını belirten Fidan şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye olarak biz krizin ilk gününden itibaren elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradaki kardeşlerimizle Türkiye'nin yardım yapan ülkeler arasında birinci sırada olduğunu söylüyorlar. Tabi biz yaptıklarımızla bir şey umacak değiliz ama en azından bütün kardeşlerimiz yardım göndererek ellerinden geleni yapıyorlar. Ben tekrar burada emeği geçen Mısırlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum, bizi burada ağırlayan Mısır Valisi ve arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum."

Gazze’deki insani durum

Mayıs ayından bu yana İsrail işgali nedeniyle Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze’ye yardım sevkiyatı gerçekleştirilemiyor. Ayrıca sınır kapısında, sivil geçişler ve hasta tahliyeleri de durmuş halde.

İsrail tarafından, yardım konvoyları hedef alınırken; yaklaşık 300 yardım çalışanı öldürüldü. Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre, bugün itibarıyla her 10 Gazzeliden 9’u, 1,9 milyon kişi yerinden edildi. Nüfusun yüzde 96'sına denk gelen, 2,15 milyon kişi de ciddi seviyelerde gıda kıtlığı ile karşı karşıya.

Gazzelilerin taze meyve ve sebzeye erişimi kalmazken; çiftlik hayvanları da telef edildi ve gıda yardımı, ihtiyaçları karşılayamıyor.

Gazze'de sağlık altyapısı konusunda da ciddi sıkıntılar dikkati çekiyor; Gazze'deki 36 hastanenin 20'si hizmet dışı, 16’sı ise kısmen işlevsel. Çok ciddi bir ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği olan bölgede bulaşıcı hastalıklar hızla artıyor.