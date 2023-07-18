Dışişleri Bakanı Fidan ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'un görüşmesinde, İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ve orman yangınlarında kullanılmak üzere RF’den büyük gövdeli yangın uçağı temin edilmesi hususu ele alındı.