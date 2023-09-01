Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Fidan, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Fidan ve Lavrov ortak açıklama yaptı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bölgede birbirini en iyi tanıyan iki ülkeyiz"

Konuşmamın başında özellikle deprem sonrasında Rus dostlarımızın gösterdiği dayanışma ve ayrıca ülkemizdeki orman yangınlarıyla mücadele amacıyla gönderdikleri iki yangın söndürme uçağı için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Rusya'yla ilişkilerimizin köklü bir geçmişi var. Bölgede birbirini en iyi tanıyan iki ülkeyiz. İkili ve bölgesel meselelerde daima temas halindeyiz. Yaptığımız görüşmelerde ortak gündemimizi etraflıca ele alıyoruz. Diyalogumuz, bölgemiz ve mücavir coğrafyamız açısından da oldukça kritik önem taşımakta. Samimiyete dayalı güçlü iletişim kanallarımız mevcuttur.

"Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı"

Sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Putin arasındaki dostluk ve güven duygusu ilişkilerimizin istikametini belirlemekte kritik rol oynuyor. Bugün de gerek ikili gerek bölgesel konularda hayli yoğun istişarelerde bulunduk. Karadeniz girişiminin canlandırılması gündemimizin üst sıralarında yer aldı. Girişimin hem küresel gıda güvenliği hem de Karadeniz bölgesinin istikrarı açısından kritik rolünü vurguladık. Girişimin canlandırılmasının her iki alanda istikrarı geri getireceğine olan inancımızı tekrar ettim. Rusya'nın kendi tahıl ve gübresinin kesintisiz ihracına ilişkin talepleri var. Bunların karşılanmasının önemini teyit ettik. Ülkemizin yoğun çaba ve katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimi canlandırması için uygun bir zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz.

"Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz"

Savaşın gidişatı da gündemimizde önemli bir yer tuttu. Bir buçuk yıldır devam eden savaşın etkileri katlanarak büyüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu nedenle bu çatışmanın diplomatik yollarla sona erdirilmesi hedefinden hiç vazgeçmedik. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesini istiyoruz. Bu beklentimizi sayın Lavrov ile olan görüşmemizde yineledim. Elimizden gelen desteği vermeye hazır olduğumuzu da teyit ettim. Daha önce taraflar arasında doğrudan müzakerelere ev sahibi yapmıştık. Gerekli şartlar oluştuğunda kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü üstlenmeye devam ettiğimizi söyledim. Geçen hafta ziyaret ettiğim Kiev'deki temaslarımda da benzer mesajları paylaşmıştım.

"Cumhurbaşkanımız ve Putin yakında Soçi'de bir araya gelecekler"

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin yakında Soçi'de bir araya gelecekler. Bu görüşmede liderlerimiz ikili ve bölgesel gündemimizde bekleyen konuları etraflıca değerlendirecekler. Bugünkü ziyaretim de liderlerimiz arasındaki görüşmeye bir hazırlık niteliğindeydi. Sayın Lavrov'la ekonomiden enerjiye, turizmden konsolosluk ilişkilerimize varana kadar genel bir değerlendirme yaptık. Kırım Tatar Türklerinin durumunu da gündeme getirdik. Ülkemizin ulusal ve uluslararası yükümlülükleri dahilinde iş birliğimizi ilerletmek için neler yapabileceğimizi ele aldık. Terörle mücadelede iki ülkenin birlikte çalışmasının önemini vurguladık.

"Yarın Savunma Sayın Şoygu ile bir görüşmem olacak"

Ülkelerimiz açısında önem taşıyan, kendisinin de konuşmasında beyan ettiği özellikle Suriye, Orta Asya, Afrika, Kafkasya, bu coğrafyalardaki gelişmelere dair perspektiflerimizi karşılaştırdık. Önümüzdeki dönemde de Sayın Lavrov'la istişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Yarın Savunma Sayın Şoygu ile bir görüşmem olacak.

"Bu anlaşma hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz'in istikrarı için önemli"

Bildiğiniz gibi Türkiye tahıl anlaşmasının yeniden hayata geçmesi için yoğun bir çaba göstermekte. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuyla ilgilenen bütün kurumlarımız tahıl anlaşmasının tekrar hayata geçmesi için ilgili muhataplarıyla görüşmelerde bulunmakta konuya yönelik ciddi adımlar atılması için. Ne türden fırsatlar oluşabilir buna dikkatlice bakmaktayız. Burada özellikle Birleşmiş Milletler'in şu anda yoğun bir faaliyeti var. Sayın Guterres ve onun ekibiyle bizim arkadaşlarımız da yoğun bir temas halinde. Özellikle Rusya'nın pozisyonunu ve taleplerini daha iyi anlamaya çalışan ve karşılamaya çalışan bir süreç var. Daha önceki süreçte ilk uygulama döneminde ortaya çıkan aksaklıkların ve alınan derslerin bu dönemde tekrar etmemesi için neler yapabiliriz, daha kalıcı bir tahıl anlaşması nasıl devreye girebilir, bununla ilgili yürütülen çalışmalar var.

Tabii bu oldukça karmaşık, zahmet gerektiren bir iş. Çok fazla teknik detay var. Finansal işlemlerden sigorta işlemlerine kadar birçok konu var. Bu konuların detayına burada girmek mümkün değil. Sayın Bakanla ve ekibiyle bu konuları tartıştık. Liderlerimiz Sayın Erdoğan ve Sayın Putin bir araya geldiğinde bu konuya daha stratejik çerçevede muhakkak bir bakışta bulunacaklardır. Biz bugün konunun teknik detaylarına biraz daha girerek liderlerimize sunacağımız brifingin ön hazırlığını yapmış olduk. Çalışmalarımız devam edecek. Bu anlaşma hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz'in istikrarı ve barışı için fevkalade önemli. Bu konudaki çabalarımıza devam edeceğiz.