Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fidan, "Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz" dedi.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının tarihi ve önemli bir karar olduğunu belirterek, "Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemizde hakim olması açısından ben bu kararı oldukçaönemli görüyorum. Bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, özgürlük, refah ve güvenlik alanının daha da genişlemesi, Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer devletleri, halkları olumlu şekilde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz. Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanması ve diğer endişeleri de izale edici şekilde hayata geçirilmesi halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum.