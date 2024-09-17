Gazze'de devam eden soykırımın sonlandırılması, İsrail-Filistin ihtilafının bitirilmesi, iki devletli çözümün uygulanması için atılabilecek adımlar...

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, Ürdün'ün başkenti Amman'da son durumu değerlendirecek. Toplantıya, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

Son bir haftada ikinci Gazze toplantısı

Gazze Temas Grubu temsilcileri, en son 13 Eylül'de Madrid'de bir araya geldi.

Amman'daki toplantıda, Madrid'de kabul edilen bildiride yer alan Gazze’ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaştırılması da ele alınacak. Bu kapsamda "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı"nın çalışmalarına desteğin artırılması değerlendirilecek.

Fidan soykırım davası için müdahillik çağrısı yapacak

Dışişleri Bakanı Fidan toplantıda, Filistin Devleti’nin Birleşmiş Milletlere tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınmasının önemine dikkat çekecek. Buna karşı çıkan İsrail ve diğer ülkelere yönelik baskının artırılmasını vurgulayacak.

Bakan Fidan, Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönündeki çağrısını da yineleyecek.