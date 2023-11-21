11 Kasım 2023 tarihinde Riyad’da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin Dışişleri Bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sözkonusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere 22 Kasım 2023 tarihinde Londra’yı ve Paris’i ziyaret edecek.