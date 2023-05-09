Tren garı düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu oldu Tren garı düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu oldu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde “Muhtarlar Buluşması” programına katıldı.

Bakan Kirişçi burada muhtarlara seslenerek “Muhtarlarımız bizim mahallerimizin önderleri, rehberleri, liderlerisiniz’’ dedi.
 