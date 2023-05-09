Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde “Muhtarlar Buluşması” programına katıldı.
Bakan Kirişçi burada muhtarlara seslenerek “Muhtarlarımız bizim mahallerimizin önderleri, rehberleri, liderlerisiniz’’ dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde “Muhtarlar Buluşması” programına katıldı.
Bakan Kirişçi burada muhtarlara seslenerek “Muhtarlarımız bizim mahallerimizin önderleri, rehberleri, liderlerisiniz’’ dedi.
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