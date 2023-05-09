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Bakan Kirişçi burada muhtarlara seslenerek “Muhtarlarımız bizim mahallerimizin önderleri, rehberleri, liderlerisiniz’’ dedi.

Tren garı düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu oldu

Tren garı düğün fotoğrafçılarının doğal stüdyosu oldu

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