Bu Kapsamda Bakan Kirişci, Çağlayancerit İlçesinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

Ak Parti İlçe binasında düzenlenen programda bakan kirişci ve Beraberindeki Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Teşkilat Mensupları Alınan Yüksek Oy Oranları Dolayısıyla Onlara Teşekkür Etti.

Burada Açıklamalarda Bulunan Bakan Kirişci, 28 Mayıs’taki cumhurbaşkanlığı seçiminde de desteklerini arttırarak sürdürmelerini istedi.

