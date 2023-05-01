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Bakan Kirişci Konuşmasının Devamında İse "Tmo, Kahramanmaraş'ımıza Önemli Bir Vizyon Kazandıracaktır “İfadelerine Yer Verdi.

Bakan Kirişci Konuşmasında "Yepyeni Bir Kahramanmaraş'ı İnşaat Etmek İçin Var Gücümüzle Çalışıyoruz “Dedi.

Bakan Kirişci’ye Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Tmo Genel Müdürü Ahmet Güldal kamu Kurum Amirleri Ve Yetkililer Eşlik Etti.

Tarım Ve Orman Bakanı, Vahit Kirişci , Kahramanmaraş’ta Hizmet Vermeye Başlayan Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlük Açılışına Katıldı.

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