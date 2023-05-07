Tarım ve Orman Bakanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş’ta Vatandaşlarla Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Ve Ak Parti İl Başkanı İle Binevler Uzun Çarşı’da Düzenlenen ‘Gençlik İçin Hemen Şimdi’ Programında Gençlerle Bir Araya Geldi.

Bakan Kirişci programda yaptığı konuşmada; son 21 yılda Türkiye’de teknolojiden ulaşıma, sağlıktan eğitime tüm alanlarda hayata geçirilen projeler ve gençlik çalışmalarına ilişkin katılımcılara bilgiler aktardı.